Täna Riigikogu toetuse saanud parlamendi riigireformi probleemkomisjoni moodustamise üks eestvedajaid, sotsiaaldemokraat Ivari Padar kinnitas oma toetust riigiasutuste kolimisele, kuid ei parlamendisaadikud ega valitsus ole veel otsustanud, millised asutused Tallinnast maakondadesse liiguvad.

„Uus valitsus viib kindlasti osa avaliku sektori töökohti pealinnast välja, see põhimõte on õige ja nii ka tehakse. Eesti ei ole ainult Tallinn, avalik võim ei saa ainult Tallinnasse koonduda või Tallinnasse jääda,“ ütles Ivari Padar.

„Riigiasutuste maakonnakeskustesse kolimine on kahtlemata üks riigireformi toetav samm erinevate piirkondade tugevdamiseks, kuid millistest asutustest me räägime, on alles oletuste, mõtete ja analüüside tasemel.“

Ta kinnitas, et luges suure huviga tänasest Postimehest riigihalduse ministri Mihhail Korbi ettepanekust, kuidas kolima hakkab 25 riigiasutust, kuigi tegemist ei ole põrmugi otsustatud variandiga.

„See on võimalike mõtete kogum, mille kohta pole otsustanud midagi veel valitsus ega seda pole arutanud Riigikogu komisjonid,“ rõhutas Ivari Padar. „Täna aga sain mitmest maakonnast ja ka riigiasutusest juba telefonikõnesid, kus inimesed tahtsid kinnitust, et kas kõik lähebki nii nagu ajalehes kirjas. Vastus neile on lihtne: sõbrad, ei lähe kõik nii nagu ajalehes öeldud, see võtab veel tõsist arutamisaega.“

Homme toimub Riigikogus arutelu regionaalsetest töökohtadest. Vastavat uuringut tutvustavad Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa ja Lääne maavanem Neeme Suur, kommenteerib ettevõtluse- ja infotehnoloogia minister Urve Palo.