Jää lõpetas Koidula sõidud Piirissaarde

Kihnu Veeteede eilse teate järgi on seoses jää tekkega tänasest lõppenud Laaksaare ja Piirissaare vahel sõitva reisiparvlaeva Koidula hooaeg.

Viimase reisi tegi Koidula pühapäeval ja sõiduplaani järgi pidanuks täna hommikul olema järgmine, Laaksaarest Piirissaarele ja õhtul mandrile tagasi. Eile otsustas liini opereeriv AS Kihnu Veeteed, et jää teke sunnib navigatsiooni lõpetama.

Kuigi Peipsil veel jääd pole, siis seevastu on vesi kerge jäätuma Piirissaarel sadamasse viivas veidi üle kilomeetri pikkuses kanalis. Korra detsembri alguses üks mandrilt saarele ja tagasi sõit seepärast ka ära juba jäi. Koidula ei ole ehitatud sellisena, mis lubaks tal sõita, kui jää on üle kolme sentimeetri paks.

Koidula kapten Uno Raudsik peab tänavust navigatsioonihooaega kordaläinuks ja kinnitas, et vaatamata kehvale suveilmale oli reisijaid rohkesti. Kuna saarel käib uue päästedepoo ehitus, tuli ka ehitusmaterjali varasemast enam mandrilt saarele vedada.

AS Kihnu Veeteed juhataja Andres Laasma sõnul näitab Koidula sõitjate arv kasvutrendi. Kui 2015. aastal oli 6945 reisijat, siis mullu 7543 ja tänavu juba 8655. Kasvanud on ka üle veetud autode hulk, tunamullu 796, mullu 962 ja tänavu esimest korda üle tuhande, 1163.

Koidula on Eestis projekteeritud ja ehitatud parvlaev, mis seitse aastat on kurseerinud Laaksaare ja Piirissaare vahet. Laeva tellis saarega ühenduse pidamiseks riik ja see maksis Veeteede Ameti andmeil 1,56 miljonit eurot. 32 meetri pikkusele veesõidukile mahub 50 reisijat ja kuus sõiduautot.

Siiani kuulus Koidula Tartu maavalitsusele. Kuna uuest aastast maavalitsusi enam pole, läheb hiljutistel andmetel see üle Veeteede Ametile.

Nüüd jäätekke ajal saab saarelt mandrile ja tagasi hõljukiga, kui see sõidukorda jõutakse sättida. Kõige rohkem aga oodatakse pakast, mis järve kaanetaks, et jäätee avada.

REIN RAUDVERE