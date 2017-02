Tartumaal Saadjärve ääres asuvale Jääaja Keskusele ei ole võõras ei Tallinna loomaaia ega vabas looduses elavate jääkarude probleem, sest ka viimastel ei ole enam varsti kuskil elada, kuna jääkate Arktikas sulab globaalsest soojenemisest tingitult nende jalge all hirmuäratava kiirusega.

Jääaja Keskus on varem korraldanud valgete mõmmikute olukorra parandamise nimel Jääkarupäeva ja hiljem külaliste seas korjanduse, mis nüüd loomaaiani jõudis. Alljärgnevalt räägib keskuse abist jääkarude polaariumi rajamisel selle turundusjuht Sigrid Sepp.

Olete andnud omapoolse panuse kampaaniale "Jääkaru uus kodu", et aidata loomaaia jääkaruperet?

Jah, kuna meil keskuses kolmandal korrusel asub kunagi Tallinna Loomaaias elanud jääkaru Franzu topis. Franz meeldib lastele väga ja jääb neile meelde just oma suuruse ja võimsusega. Poolteist aastat tagasi otsustasime, et soovime ulatada ka oma abikäe Tallinna Loomaaia jääkarudele. Korraldasime toona Jääkarupäeva ja paigutasime keskusesse korjanduskasti, et ka meie külastajad saaksid annetada. Jääkarupäeval saadud piletitulust pool annetasime projektile ja lisaks sellele andsime tänavu 21. veebruaril Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsile üle korjanduskasti kogunenud summa, 910 eurot. Samuti oleme silma peal hoidnud loomaaias toimuvale ja elame väga kaasa uuele jääkarukesele, kes hiljuti sündis ja kelle vaarisaks on Franz

Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab sügisel karupere kolida uude polaariumisse. Millised aga on Jääaja Keskuse plaanid lähitulevikus?

Uudised polaariumi kohta on väga rõõmustavad. Aga rääkides meie keskusest, siis suve poole on meil plaanis avada uus ja põnev värvimissein, kus on kolm maast laeni suurt seina, mis moodustavada jääaja-teemalise värviraamatu, ja kõik soovijad saavad seda värvida.

Just nüüd, veebruari alguses avasime uue energeetika ekspositsiooni, kus näitame ja räägime lähemalt sellest, kuidas kasutada taastuvenergiat, mis on hetkel alternatiiv meie põlevkivile. Meil on eksponaadid, mis räägivad päikese-, hüdro- ja tuuleenergiast ning käsigeneraator, mis näitab, kui palju on vaja energiat telefoniaku täis väntamiseks. Kõik need on taastuvenergia liigid, mis aitavad vähendada globaalset soojenemist ja on kaudselt abiks vabas looduses elavatele jääkarude elukeskkonna päästmisele.