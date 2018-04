JÄÄHOKI ILU | Tõrvas tehtud foto pälvis ülemaailmse tunnustuse

Tõrva Neanderthalsi jäähokiseltskonna varakevadisest mängust tehtud foto jõudis National Geographicu päevafotode valikusse.

Autor Getriin Tõll tunnistab, et sellist tunnustust loota oli keeruline, aga vääris pingutust.

Maailmakuulsa loodusajakirja National Georgaphicu rubriiki Your Shot’i fotosid laadides on fotograafidel võimalus, et töö võidakse valida kas päeva parimate sekka või National Geographic’u ajakirja.

Arvestades fotode hulka, mis sinna iga päev lisatakse, on üsna raske sellist tunnustust saada. Lehel on üle 9 miljoni liikme 195 erinevast riigist.

„Ma teadsin, et see on võimalik, ja lootsin, et see üks päev ka juhtuda võiks. Kui ma teada sain, et osutusin valituks, oli see mulle väga positiivne ja suur üllatus,” tunnistas Tõll.

Fotograafia pisik varakult

Äramärgitud foto üheks eelduseks olid head tingimused ja loomulikult ka asupaik. Ahti Saare ja tema pere poolt Tõrvas Õhne jõe äärde rajatud hokitiik oli kindlasti peamiseks eelduseks sellele.

„Tingimused olid väga head - mängisime tiigil hokit, ilm oli suurepärane ning mäng huvitav. Tundsin, et pean selle hetke jäädvustama. Kõige raskem oli pildile saada emotsiooni, mida hokit mängides ka ise kogesin,” rääkis Tõll, et kasuks tuli ka see, et ta oli ise uiskudel mängijate seas.