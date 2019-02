Jaak Salumets 70: intuitsiooni usaldamine on olnud minu treeneritöö üks kreedosid

Oled ainsa eestlasena olnud korvpalli tipus nii mängijana, treenerina kui ka oma ala juhina. Kuidas need rollid on üksteist täiendanud?

Võtan kõik need etapid praeguses hetkes üheskoos kokku, sest korvpall on olnud minu elu. Et see nii läinud, on olnud asjade loogiline kulg, üks on täiendanud teist. Mängija oskused ja kogemused, treeneri oskused ja kogemused ning nüüd tulevad need kõik kasuks korvpalliliitu juhtides.

Kui mängimise lõpetasin, olin kindel, et treeneriks ma ei hakka. Sest nägin kõrvalt seda rasket tööd, mida treeneril tuli teha. See kulutas. Kuid elul olid minuga omad plaanid. Ja ühel hetkel lihtsalt sattusin treeneritööle ning järgmisel hetkel hakkasin juhtima korvpalliliitu. Uues ametis ei ole ma vaadanud tagasi, sest see on möödanik. Iga asja tuleb teha omas hetkes.