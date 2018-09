"Meie maailmakorraldus on üles ehitatud piiramatule majanduskasvule. See on absurd, seda ei saa olla. Kui loodusressursid on piiratud, siis ei saa ka majandus lõpmatult kasvada. Näiteks muld, mullaviljakuse vähenemine – see ei taastu. Ei saa välja pressida sealt, kust enam pole midagi pressida. Ellujäämise ainus tee on kestev kahanemine."