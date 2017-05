Jaanilõketes põletatav olmeprügi tõstab õhureostuse ohtlikule tasemele

Igal aastal 24. juuni öösel löövad kõik õhusaastet mõõtvate seirejaamade mõõteriistad “punasesse”, sest lugematus arvus lõketes põletatakse koos puiduga ohtralt plasti sisaldavat olmeprügi.

Praegu on just see aeg, kui külaplatsidele kogutakse lõkkematerjali, et see jaaniõhtul süüdata. Keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna andmeanalüüsi grupi juhataja Marek Maasikmets nentis, et koos puhta puiduga läidetakse ka olmejäätmeid, kus on sees plasti.

Probleeme pole ainult jaanipäevaga – mürgiallikad süttivad juba esimeste soojade kevadilmadega ning samuti volbriööl.

Keskkonnauuringute keskusel on üle Eesti seirejaamad, mis neil perioodidel selgelt näitavad, et lõketes põleb peale puidu palju keelatud materjali.

Õhku kerkivad eriti peente osakeste pilved, mida inimesed ja loomad sisse hingavad. Peenosakesi tekib ka puhta puidu põletamisel, kuid olmeprügi põlemisel lisanduvate peenosakeste keemiline koostis ja dioksiinilaadsete ühendite kogus on tervist kahjustav.