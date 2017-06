Jaaniõhtu ilm on nagu loterii – võib tulla vihma, aga võib ka päike paista

Jaaniõhtul on alati lõkke ümber ka ilmataat, kelle tujudest sõltub peoliste meele- olu paljuski. Milliste kavatsustega ta meid seekord proovile panna tahab?

Raplamaal elava Maalehe ilmatarga Arvo Saidla sõnul mängib jaaniaeg ilmaga peaaegu alati ja ega nüüdki teisiti ole. Siiski loodab ta, et jaanipäev tuleb seekord kuiv, kuid sellele eelneval päeval võib siin-seal sortsutada.

“Olen alati öelnud, et jaan peab ikka väikese sortsu lõkke peale laskma,” muigab Saidla.

Saidla ütleb veel, et kahes asjas on ta tänavust jaanilaupäeva õhtut ennustades kindel: see ei tule soe ning on üsna tuuline. Kui päeval ongi maksimaalselt ehk 20 soojakraadi, siis õhtul langeb 15 kanti. Soojatunnet vähendab tuul, mistõttu iseäranis jahe tundub saartel ja Lääne-Eestis. Ent kui soojalt riidesse panna või lõkke lähedusse hoida, pole häda miskit.