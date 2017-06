Jaanipühadel juhtub enim õnnetusi sportides ja kukkudes

If Kindlustuse viimase viie aasta statistika näitab, et jaanipühade levinuimad kahjud toimuvad tavalistes suvistes olukordades õues sportides ja looduses liikudes. Viie aasta jooksul on Ifis registreeritud 164 jaanipühadel juhtunud õnnetusjuhtumit.

Sportimisest, kukkumisest ja vette hüppamisest põhjustatud õnnetuste sagedasemad vigastused on käe- ja jalaluude murrud ja nihestused.

Keskmine jaanipühade ajal toimunud õnnetusjuhtumi kahju suurus on üle 160 euro. Üks suurimaid makstud hüvitisi on olnud 1137 eurot vette hüppamisest tingitud trauma eest.

Möödunud aasta jaanipühadel teatati If Kindlustusele 33 õnnetusjuhtumikahjust, mis toimusid nii laste kui täiskasvanutega. 15 neist olid seotud sportimisega, valdavalt jalgpalli mängimisega, 10 puhul oli tegemist komistamise ja kukkumisega. Esines ka aiatööriistadega vigastamist ning lõikehaavade tekkimist. Mullu oli üks selline põletushaavadega lõppenud kahju, kus jaanilõkke süütamisel toimus plahvatus, sest puitmaterjali oli eelnevalt õliga immutatud.

If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul on vigastuste tekkimise oht suurem suvel, sest inimestel on siis rohkem vaba aega ning ollakse aktiivsemad ringi liikuma.

„Jaanipühadega seoses võiks arvata, et enim õnnetusi juhtub tuletegemisel, grillimisel või saunatamisel. Samas juhtuvad jaanipühade kahjud enamasti tavatingimustes. Alkohol võib pööripäeva õnnetustes olla soodustav tegur, sest selle mõjul kaob ohutunne. Seega tasuks kindlasti jääda mõõdukaks ning ka oma sõprade ja lähedaste suhtes tähelepanelikum olla,“ ütles Kiibus.

Ifi viie viimase aasta statistika näitab, et jaanipühade ajal langeb liiklusõnnetuste arv vähemalt kaks korda.

„Ehkki jaanipühadel sõidetakse autoga rohkem, siis on huvitav fakt, et 24. juunil on viimase viie aasta jooksul Ifis registreeritud vaid mõni üksik Tallinnas toimunud liikluskahju. 23. juunil kasvab märgatavalt liiklusõnnetuste arv Saaremaal, kui sõidetakse mandrilt saartele. Alates 25. juunist sagenevad järsult liiklusõnnetused Läänemaal ja Tallinnas, kui mandrile naastakse,“ lisas Kiibus.

Ka kodude ja varaga seotud kahjud on jaanipühade ajal sarnased tavalisele suvisele ajale. Mullu jaanipühade ajal registreeriti Ifis 35 varakahju, millest enamiku moodustasid veeavariid ja mobiiltelefonide kukkumised, esines ka kodudesse sissemurdmisi. Tihti avastasid inimesed kahju alles pikalt nädalavahetuselt koju tagasi tulles.

Soovitused jaanipühadeks:

Mitmeks päevaks kodust lahkudes keera vesi kinni, et ennetada võimalikke veekahjusid.

Eemalda elektripistikust pinge kõikumise suhtes tundlikud seadmed nagu kohvimasin, arvuti ja televiisor, et ära hoida elektriühendusest tulenevaid rikkeid.

Tee jaanilõke mittepõlevale pinnasele, hoonetest ja metsast ohtusse kaugusesse.

Lõket tehes ära immuta lõkkematerjali eelnevalt bensiini või õliga, sest need võivad ootamatult plahvatada ja põhjustada tõsiseid põletushaavu.

Ära jäta lõket ega grilli järelevalveta.

Jälgi, et lapsed ja lemmikloomad oleksid lõkkest ja grillist ohutus kauguses.

Aseta puudega köetav grill hoonest viie meetri kaugusele, grillsüsi kasutades jäta vahemaaks vähemalt kaks meetrit.

Jälgi, et Sinu sõber ei läheks alkoholijoobes autorooli ega ujuma.