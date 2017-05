Jäätisest teeb jäätise just suhkur

Käimasoleva suhkrusöömise kahjulikkuse propageerimise ja suhkrumaksu kehtestamise maaniaga jäätisetootjad esialgu kaasa läinud ei ole. Leitakse, et ilma suhkruta poleks jäätisel maitset ja keegi ei ostaks seda.

Keskmises jäätises on keskmiselt 12–14% suhkrut.

Premia juhataja Aivar Aas ütleb, et seda on juba proovitud – Rammusa sarja jäätistes vähendati suhkrusisaldust, aga koos suhkruga kadus jäätisest ka maitse ja midagi ei tulnud välja.

Ta toob näite, et kui Soomes hiljaaegu suhkur maksu alla pandi, kasvas kohe ka Premia müük Soome – kohalik jäätis muutus kas üleliia kalliks või äärmiselt maitsetuks ja nii eelistasid soomlased hoopis Eestis valmistatud „päris“ jäätist.

Samas pole preemia siiski loobunud aja ning moega kaasas käimast ja ehk järgmisel aastal võib müügile oodata ka jäätisesorte, milles praegusega võrreldes kolm korda vähem suhkrut.

„Läheme tervisliku toitumise trendidega kaasa ja küllap lisanduvad ka Premia tootevalikusse peagi veel mõned vegan-jäätised, ka sellised jäätised, mille suhkrusisaldus tunduvalt väiksem,“ kinnitab Aus.

Suhkrust ehk rohkemgi määrab jäätise hinna koor. Kodumaise rõõsa koore hulgihind oli veel poolteist aastat tagasi 1,1 eurot, seejärel tõusis eelmise aasta septembris 2,4 euroni ja on ka praegu 2,15 eurot kg. Koore osas on hinnasurve eriti tuntav ja seda just sellepärast, et suur osa Eestimaal toodetud koorest läheb üle piiri Läti ja Leedu juustutootjatele.