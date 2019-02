Jäätmeseaduse vastu võtmata jätmine on toonud esimese tõsise tagasilöögi

„Sellist asja poleks juhtunud, kui jäätmeseadus oleks saanud Riigikogu selle koosseisu ajal vastu võetud. Keskkonnakomisjon eesotsas esimees Rainer Vakraga on käitunud täiesti vastutustundetult!" kurjustab keskkonnaminister Siim Kiisler.

Minister selgitab, et Eesti oli Euroopa Komisjonile lubanud, et enamik elektroonikaromude direktiivi ülevõtmist puudutavaid etteheiteid saab lahenduse just uue jäätmeseaduse vastuvõtmisega. Paraku on see eelnõu olnud Riigikogu menetluses juba 17 kuud.

„Esimees Rainer Vakra pole suutnud selle aja jooksul panna keskkonnakomisjonis hääletusele ühtki muudatusettepanekut. Selle asemel otsustas komisjon eelnõu menetluse hoopis peatada,” selgitab Kiisler ning rõhutab veelkord, et tegemist oli äärmisel vastutustundetu ja mitteriigimeheliku sammuga.

Mida Euroopa Komisjon meile ette heidab? Näiteks seda, et Eestis on elektroonikaromude vajalikus määras kokku kogumine tootjate kohustus, kuigi vastavas EL direktiivis on see ülesanne pandud liikmesriigile. Komisjoni meelest pole ka selge, kuidas saavutatakse Eestis elektroonikaromude nõutavas määras kokku kogumine. Lisaks on probleemiks mitmed terminoloogilised küsimused. Kõik need asjad oleks saanud lahendada jäätmeseaduse vastuvõtmisega, on minister kindel.