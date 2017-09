Jaheda suve nukker lõpp on käes

“Mis?! Nalja teete? Nii külma ja vihmast suve pole olnudki!” nõnda kõlasid esimesed kommentaarid klimatoloogide arvutustulemustele. Jah, statistika võib ilmaelust tõesti anda hoopis teistsuguse pildi, kui ise arvame.

Tuleb aga meeles pidada, kus me elame – keskmised näitajad ei pruugi üldse olla ideaalilähedased, õigemini sellised, nagu ootaksime. Peale selle ju ilm, mis on nahkamööda puhkajale, pole seda alati metsamehele või põllunaisele. Esimene tahaks ainult päikest ja sooja, teised lisaks ka õigel ajal jahedust ning vihma, et saak kasvaks ja saaks sobivalt koristatud.