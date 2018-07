Jahimees küttis karusuuruse metssea, kes terroriseeris tervet küla

Türgi idaosas asuvas İzmiri provintsis lasi kohalik kütt maha 250 kilogrammi kaalunud metssea, kes lähedalasuva küla elanike põlluvilju hävitas.

İbrahim Salum oli üks küttidest, kelle Eskioba küla elanikud endale appi palusid, sest metssiga hävitas järjekindlalt nende meloni- ja maisisaaki.

Salum võttis missioni tõsiselt ning jälitas looma koos oma jahimeestest sõpradega kolm ööpäeva. Jälitustöö lõpetasid ning sea saatsid teise ilma tema püssist tulistatud neli kuuli.

„Metssigu on siinses piirkonnas palju, mõned neist kahjustavad viljapõlde ja tekitavad ootamatult teele karates liiklusohtlikke olukordi. See on aga tõesti kõige suurem metssiga, keda ma näinud olen,“ ütles Salum uudisteagentuurile Demirören News Agency. „Kohe hirmuäratavalt suur!“

Tavaliselt kaalub metssiga 44–320 kg, isased on suuremad kui emased.

Põhja-Euroopas ja Siberis elavad pruunkarud aga kaaluvad keskmiselt 150–200 kg. Lõuna-Euroopas on nad tunduvalt kergemad, kõigest umbes 70 kg. Aasias on aga sedaviisi, et mida ida poole, seda raskemad on karud. Kamtšatka poolsaarel elavad pruunkarud kaaluvad 140–320 kg.

Fotot hiigelsuurest metsseast saad vaadata SIIT.