Pärnu maakohus jättis eilse otsusega rahuldamata keskkonnainspektsiooni poolt sisse antud 2060 euro suuruse keskkonnakahju nõude jahimees Rainer Raaperi vastu.

Kohus leidis, et kahjunõude lahendamiseks on vajalik kohtul tuvastada nõude esmane eeldus ja hagejal kahju olemasolu, mida aga antud juhul keskkonnainspektsioon tõendanud ei ole, kirjutab Saarte Hääl.

“Kuivõrd jahiseadus ei sätesta selgesõnaliselt keskkonnale kahju tekitamise mõistet, ei saa jahiseadus olla antud juhul kohtu hinnangul eriseaduseks,” märkis kohus oma otsuses. Samuti ei ole Rainer Raaper tekitanud kohtu arvates keskkonnale keskkonna kvaliteedi halvenemisega seotud kahju.

“Ka ei saa sellist kahjunõuet lugeda kostja suhtes mõistlikuks ja proportsionaalseks,” leidis kohus. Samas ei pidanud kohus põhjendatuks siduda Raaperi eksimust keskkonnakahju põhjustamisega.

Keskkonnainspektsioon süüdistas jahimees Rainer Raaperit selles, et ta pidas 2016. aasta jaanuaris jahti, küttides viis metssiga ja kaks rebast, ilma et oleks ära maksnud jahipidamisõiguse tasu, milleks on 10 eurot aasta kohta.

Jahipidamisõiguse tasu tasutakse jooksvalt vastavalt vajadusele ja see kehtib ühe aasta.

Samas oli aga Raaperil olemas kõik muu nõuetekohane – relvaluba, jahitunnistus, jahiluba ja suuruluki küttimiseks sooritatud katse tunnistus. Keskkonnainspektsioon määras väärteomenetluse tulemusena Raaperile 60 euro suuruse rahatrahvi, mille viimane ka ära maksis.