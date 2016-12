Jahimeeste suvise kokkutuleku teemaks saab "Piirideta pidu".

20. detsembril istus koos EJS 50. juubeliaasta suvist kokkutulekut ettevalmistav töögrupp ja esitas kokkutuleku üheks võimalikuks tunnuslauseks ehk motoks sõnapaari „Piirideta pidu.“

Motol on mitmeid varjundeid ja alatoone. Juubeliaasta kokkutulekule on oodata tavapärasest enam külalisi piiri tagant ja meelelahutuse osa on oluliselt suurem. Muudatusi tehakse laagri paigutuses ja ülesehituses, samuti võistluste osas. Kokkutuleku organiseerijad lubavad vägevat sündmust ja seda valmistatakse tavapärasest varem ja veelgi põhjalikumalt ette. EJS tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul lubab kvaliteetne ja piisava suurusega Toosikannu koht organiseerijatel julgelt eksperimenteerida, et pakkuda jahimeestele parimat. „Keskendume eelnevatel aastatel osalenute soovidele, arvestame kaasaegseid trende ja valmistame ette juubeliaastale väärilise festivali, kus iga jahimees ja fänn tunneks ennast osalisena. Tuleb äge asi, jahimehed on seda väärt!“ lubas Korts.

„Kuna meil Eestis jahimessi pole, siis täidab kokkutuleku kaubatänav osaliselt ka seda rolli ja oodata on hulgaliselt tuntud brände,“ lisas ta.

Kokkutulekut aitab korraldada EJS-i pikaaegne partner Kuusk OÜ, peakohtunik Urmo Sitsi, päeva ja õhtujuht Renxx ja paju teisi oma ala parimaid eksperte. Esinejatest on eelkokkulepped sõlmitud Ott Leplandi, Tanja Mihhailova ja Teele Viiraga. Läbirääkimised käivad mitmete teiste tuntud staaride ja kollektiividega. Lisaks pealavale on plaanis kolm väiksemat lava. Juba käib ka kaubatänava kokkupanek, kus samuti osaleb mitmeid uusi tegijaid ja brände.