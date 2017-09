Jahimeestele korraldatakse kaks seakatku teemalist infopäeva

Veterinaar- ja Toiduamet korraldab koos Eesti Jahimeeste Seltsiga septembris kaks seakatku teemalist infopäeva.

Täna on jahimehed oodatud Tallinnas Eesti Jahimeeste Seltsi aadressil Kuristiku 7. Teine infopäev toimub 14. septembril Läänemaal Käbi külalistemajas. Infopäevadel käsitletakse seakatkuga seotud tauditõrje hetkeolukorda Eestis, läbiviidud uuringuid ning jagatakse muud teemaga seonduvat värsket teavet.

„Ainult koostöös jahimeestega suudame takistada taudi edasist levikut. Veterinaar- ja Toiduamet on jahimeestele väga tänulik nende panuse eest taudi tõrjumisel,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup.

Eestis on sel aastal olnud kaks sigade Aafrika katku puhangut kodusigadel. Lätis on sel aastal tuvastatud viis, Leedus 27 ning Poolas 73 seakatku puhangut kodusigadel. Eestis on 31. augusti seisuga uuritud 7480 metssiga, kellest 676 on olnud sigade Aafrika katkule positiivsed.

iseni.