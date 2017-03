Jahimeestest on tehtud metssigade lihunikud

Keskkonnaamet kehtestas möödunud jahiaastal sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikud küttimismahud seitsmes maakonnas, sealhulgas Saaremaal. Saare jahimeestel tuli küttida vähemalt 4400 metssiga. Kokku suudeti maakonnas lasta 4460 siga.

Saaremaa jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas tõdes juba sügisel, et aasta varem kütiti suur hulk metssigu juba ära, sigade Aafrika katku hirmus sealjuures ka suur hulk emiseid, seetõttu oli ette antud nõudeid keerulisem täita.

“Ma kiidaksin kõiki jahimehi selle tulemuse eest. See ei ole olnud lihtne. Jahimehed on algselt jahimeheks hakanud, et tegeleda hobiga, käia metsas ja kui õnnestub, siis mõni uluk küttida. Hobist on praegusel ajahetkel asi ikka päris kaugel. See kõik on pigem sarnane tööga kui hobiga,” rääkis Kuningas.

Salme jahimeeste seltsi liige Raivo Ess tõdes, et kuna jahipidamine läheb etteantud nõuete pärast väga kulukaks, on siit-sealt kuulda olnud, et kõik jahimehed ei pruugi jätkata.

“See on töö. Sa pead ta laskma, siis kuskile üles riputama. Ootama veterinaarametilt vastuseid mitu päeva. Toimetamist on mitu korda rohkem kui enne katkupuhangut. Me ei kujuta ette, mis suvel saab. Siis tuleb hakata neid surnud sigu korjama. See on õudukas ja see on ka jahimehe rida,” nentis Ess.

Salme jahiseltsi Lõmala pealik Vallen Aug meenutas endise põllumajandusministri Tiit Tammsaare ütlust, et jahimehest on tehtud lihunik.