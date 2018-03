Jahimehed: salaküttide jõhker veretöö peab saama karistuse

Eesti Jahimeeste Selts (EJS) mõistab märtsi alguses Lääne-Virumaal Ranna jahindusühistu jahimaal toimunud põdralehma ja -pulli salaküttimise hukka ja loodab, et selle toime pannud salakütid saavad oma teo eest õiglaselt karistatud.

EJSi president Margus Puust on juhtunust šokeeritud. „Selline tegu on suunatud meie sajandi vanuseks saanud riigi õiguskorra ning teadusliku ja jätkusuutliku jahinduse vastu,“ ütles Puust. „Loodan, et jahimeeste koostöö keskkonnainspektsiooniga aitab salakütid kiiresti leida ja et nad saavad oma julma teo eest õiglase karistuse,“ lisas Puust.

Toimepandud teo erilist küünilisust ilmestab asjaolu, et veretöö pandi toime jahivälisel ajal, mil põdralehm on tavaliselt tiine. Lisaks sellele eemaldasid salakütid põtrade jäsemed ning jätsid ülejäänu metsa vedelema, mis on jahimeestele täiesti vastuvõetamatu ja Eesti jahimeeste hea tava ning jahieetika ränk rikkumine.

„See tegu on ilmekas näide julmast salaküttimisest, mille vastu on EJS alati sõda pidanud,“ kommenteeris juhtunut EJSi tegevjuht Tõnis Korts. „Vaatamata sellele, et salaküttimise vastu võitlemine ei ole alati ohutu tegevus, astume sellele vastu”. „Toetame väga Ranna jahindusühistu otsustavat tegevust selle õigusrikkumise süüdlaste leidmisel,” lisas Korts.

Ranna jahindusühistu on välja pannud vaevatasu 2000 eurot info eest, mis viiks salaküttide tabamiseni.

EJS on Eesti jahimeeste katusorganisatsioon, mis ühendab ligi 11 000 jahimeest. EJS taunib igasugust salaküttimist ning on suuna võtnud teaduslikule ja teadmistepõhisele jahindusele. EJS on vastu võtnud eesti jahinduse hea tava ja väärtused rahvusliku jahinduse arendamiseks.

Ranna jahindusühistu pöördumist näeb SIIT.