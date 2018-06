JAHMATAV | Eurotoetustega ehitatud villas ööbimiseks on 1000 eurot liiga vähe!

Kui on soov kasutada kööki, siis lisandub ööbimise hinnale 240 eurot. Saab ka saunamõnusid nautida – kaks tundi maksab 240 eurot, iga lisanduv tund 40 eurot, päev 720 eurot; kaseviht 10 eurot; saunalina rent 10 eurot.

Köögi kasutamise eest tuleb välja käia 240 eurot. Foto: Sven Arbet

Toetuse abil korda tehtud majas on võimalik ka nõupidamisi korraldada, kuni 15 inimest mahutava nõupidamisteruumi rent on 240 eurot kahe tunni eest, iga lisanduv tund maksab hinnakirja kohaselt 60 eurot. Võib teha ka käsitööd, vastava toa kasutamise eest tuleb aga maksta inimese kohta 60 eurot esimese kahe tunni eest, järgnevate tundide (3-24) eest on hind 360 eurot.

Vilsandi energiamaja käsitöötuba. Foto: Sven Arbet

Vilsandi Energiamaja hinnad on ligi kümme korda kõrgemad, kui sealsetes teistes turismiettevõtetes ja annavad ka pealinna kohtadele silmad ette. Kohalike sõnul pole seal eriti turiste käinud ja kõrged hinnad ongi kehtestatud selleks, et neid ka ei tuleks.

Mullu sügisel sai täis viis aastat viimase toetuseosa väljamaksest, millega lõppes ka kohustus PRIA ees. Nüüd on Vilsandi Energiamaja kohalike teada 600 000 euroga müügis.

Monika Salu rääkis viis aastat tagasi Maalehes ilmunud loos, et selle maja eesmärk on luua töökohti ja end ise tagasi teenida. „See pole kindlasti heategevuslik projekt,“ märkis ta siis. „Huvilised saavad siia säästlike lahendustega tutvuma tulles miniseminari ja mõistagi tuleb selle eest maksta.“

Foto: Sven Arbet

Tänavu esimese kvartali käive oli aga vaid 40 eurot. Mullu teise ja kolmanda kvartali ehk suvehooaja käive jäi alla 3000 euro. Hindu arvestades tähendab see kogu suveperioodi jooksul vaid mõnda turisti.

Nüüd ei taha Salu ei kohal käinud huviliste arvust ega maja müüki paneku põhjustest enam midagi rääkida. „Sellest ei ole midagi kirjutada,“ ütles ta reedel, lubades siiski paarile küsimusele e-kirja teel käesoleva nädala alguses vastata.

Küsimused jäid siiski vastuseta. Lühikeses kirjas ütles Salu, et on meelitatud, et väikese ettevõtte suured pingutused ja investeeringud hävinenud muinsusväärtuse elluäratamisest tähelepanu pälvivad.

"Et Euroopa Liidu turutingimustes ellu jääda ja saaks luua ka edaspidi püsiväärtuseid ning et need väärtused ka kestaks, on vaja pidevat arengut. Tegevus (sh külastatavus, hinnad) Vilsandi Energiamaja projektiga on olnud ja on eeldustepärane,” kirjutas ta.

Eilne Maaleht tutvustas JOKK skeemi, kuidas nutikad ja hakkajad inimesed on turismi arendamise sildi all kasutanud eurotoetusi endale eluruumide ehitamiseks.