Jalad raudus ja kott peas, kas õnnestub põgeneda?

Põgenemistuba Foto: www.escaper.ee

Hingata on raske, sest must kott on pähe tõmmatud. Jala ümber on jäme kett, millega olen koos sõpradega seina külge ühendatud. Oleme hullu poolt kinni võetud ja keldris olevasse kongi vangistatud. Välja pääsemiseks on piiratud aeg ja hullu eelmise ohvri jäetud vihjed.