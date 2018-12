JÄLJEFOTOD | Raplas jalutas ringi kolme pojaga emakaru

Selgus, et karud olid asulasse sisenenud Lepiku tänava garaažide vahelt, liikunud sealt edasi Octa Centrumi taha, Päkapiku lasteaia tagusest metsatukast läbi, Metsapargi majade juures garaažide vahelt üle põllu Mahlamäe külla, seal majade vahelt tagasi metsa. Väljataguse teel olid näha nii vanemad Raplasse minevad kui ka sealt tagasi tulevad värskemad jäljed.

Foto: Siim Solman, Raplamaa Sõnumid

„Magavaid karusid ikka aetakse üles,“ rääkis Keskkonnaagentuuri ulukiseire spetsialist Peep Männil. Tema sõnul karud praegu magavad ning kui nad juhtuvad ringi liikuma, on nad üles aetud, tõenäoliselt inimeste poolt kuna praegu on aktiivselt käimas nii jahindus- kui ka metsaraiehooaeg.

Männili hinnangul on karuema koos poegadega ilmselt uue magamiskoha otsingul ja linnaserv jäi lihtsalt ette. Antud juhul võis karupere magada ka linna lähedal asuvas metsatukas. Männil rääkis veel, et emakarud koos poegadega otsivad sageli selliseid magamiskohti, mis asuvad väiksemates metsatukkades, kuhu teisi karusid ei satu, sest isakarud on karupoegadele suureks ohuks.

Foto: Siim Solman, Raplamaa Sõnumid

