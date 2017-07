Jäneda ootab talupäevadele ja näitab sõjatehnikat

„Talupäevad toimuvad Jänedal seekord juba 26. korda järjepanu. See üks pikema traditsiooniga, katkematult ja samas paigas toimuv maaeluüritus," sõnas suurürituse korraldaja Enno Must.

Jäneda on 1992. aastast alates juulikuu viimasel nädalavahetusel võõrustanud Eestimaa talupidajaid ja põllumehi, et enne eesootavat koristusaega veidi ühiselt hinge tõmmata ja vanade tuttavatega kohtuda. Oodatud on ka linnarahvas, et veeta mõnusalt kaks üritusterohket suvepäeva.

„Aegade jooksul oleme teinud läbi küll muutusi oma programmis, korraldanud erinevaid konkursse ja võistlusi, jäänud on aga samaks see meeldiv traditsioon ja sõpradega kokkusaamise rõõm,“ rääkis Must.

Eeloleval nädalavahetusel ehk siis 29. ja 30. juulil on Jäneda valmis vastu võtma külalisi, keda huvitab uusim põllumajandustehnika, aiataimed ja -kaubad või talutoodang. Tavaks on saanud ka tõuloomade näitused-konkursid. Kahel talupäeval tutvustavad Eesti tõuloomakasvatajate ühistu ja Eesti lihaveisekasvatajate selts Eestis kasvatatavaid veisetõuge, tõulammaste aretusühistu aga lambatõuge.

Esimest korda talupäevade ajaloos on talupäevalistel võimalik tutvuda laupäeval Ühendkuningriigi väeüksuse lahingutehnika väljapanekuga.

„Kindlasti on rasketehnika huvitavamaks vaatamisväärsuseks tank Challenger 2, mis kaalub ligi 63 tonni ja pikkus koos suurtükiga on ligi 12 meetrit,“ tutvustas Enno Must.Vikipeedia andmetel võeti Challenger 2 teenistusse 1998. aastal ja praeguseks on neid toodetud umbes 446 masinat.

Nagu ikka, on lisaks tehnika ja tõuloomade näitusele ning talutoodangu müügile avatud ka käsitöökeskus Musta Täku talli ülakorrusel.

Seekord võib vaadata Eesti lapitööde seltsi ülevaatenäitust „Sünnipäevaootuses“, kus välja on pandud üle poolesaja erineva lapitehnikas töö. Nii laupäeval kui ka pühapäeval on kohal lapitööde seltsi liikmed, kes õpetavad huvilistele seda vana ja huvitavat käsitöötehnikat. Ülevaatenäitus on avatud 12. septembrini käsitöökeskuse lahtiolekuaegadel neljapäevast pühapäevani kell 11-18.

Igal täistunnil on võimalik külastada aga Jäneda mõisa ja tutvuda huvitava ajaloo ning omanikega mõisa vaatamisväärsustega Jäneda muuseumi juhi Georgi Särekanno abil.

Kel uusim talutehnika vaadatud, turukott head-paremat taludes tehtud ja kasvatatud söögikraami täis, võib laupäeval vaadata-kuulata välilaval Boris Lehtlaant koos Are Jaamaga, kohalikke taidlejaid ning kõhutantsijaid.

Laupäeva õhtul toimub Musta Täku tallis mõnus talupäevasimman ansambli Apelsin laulude saatel. Milline näeb Jäneda ning kogu laadamelu välja õhust, seda saab vaadata helikopterilt mõlemal talupäeval.