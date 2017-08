Janno Puusepp sai annetuste abil hambad korda, aga ükski poliitik ei reageerinud tsüstikute probleemile

"Mu esimene hambaarst oli üleni verine ja ta lõi mind. Varajastel üheksakümnendatel olid kõik meditsiiniga seotud asjad olid samasugused nagu Ameerika õudusfilmides praegu," kirjutab Janno Puusepp oma Facebooki kontol.

"Seepärast ma kartsingi väga seda hambaarsti juurde minekut. Isegi paanikahood tekkisid. Aja registreeris mu tädi ja ma pidin minema, sest terve hulk inimesi, ma ei suuda siiamaani uskuda, kui palju teid oli, võimaldasite seda," rõõmustas Puusepp, et heade inimeste abiga saadi lisaks Janno hammastele ka teistele tsüstikutele muretseda paljuräägitud toidulisandit – ja neile veel jätkub seda.

Aitäh teile, suure südamega inimesed!

"Ma ei ole siin peale seda presidendi tralli kirjutanud, sest ma rabasin tööd teha. Kuid ma tahan Teid tänada. Te olete suure südamega inimesed. Ka kõik teised tsüstikud tänavad teid ja on äärmiselt tänulikud, sest nad saavad regulaarselt Nutridrinke juua ja oma kaalu ning tervist hoida. Praegu on sellel rindel hea rahulik – ja kõik tänu teile. Ma siin ütlen aitäh! ja aitäh! Aga tänu inimeste silmades, kes vajavad hädasti Nutridrinki… see on hea vaatepilt. Ehk siis tulge kõik ja korraldame ühe tsüstikutele silmavaatamise festivali."

President pole kirjale vastanud

Puusepa käest on tihti küsitud, kas president tema kirjale ka vastas. "Ei. Ta ei vastanud ja ta ei pidanudki vastama. Presidendi institutsioonil on omad protokollid ja juhised, kuidas nad peavad toimima. Selle kirja eesmärk oli rääkida avalikult murest ja seda kajastada. Sellega saite väga hästi hakkama. Kiri levis nagu kulutuli. Kokkuvõttes tuli sellest palju head. Me kogusime raha. Ma saan oma hambad korda ja olen valmis kopsu siirdamiseks, kui see aeg peaks kätte jõudma," lausus Puusepp.

Selle avaliku kirja mõju näitas väga hästi, et antud teema on inimestel väga hinges ja see on suur probleem.

Ta tunnistab, et on kahju, et ükski poliitik ei reageerinud kirjale, mis näitab, et see teema on mõnes mõttes tabu. "Sellest ei tasu rääkida poliitilisel tasandil, aga ma luban, et me teeme veel kära," lubab ta.

MTÜ Janno Puusepa Fond

EE184204278605413008