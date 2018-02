Järgmine laulu- ja tantsupidu avab uksed pere- ja külarühmadele

“Kuna olen pärit Aserist, vaatasin aastaid kurbusega, et sealt kandist ei jõua enam peole tantsurühmi, sest rühmatäit täiskasvanud tantsijaid pole,” meenutas Rajaste.

“Aga Viljandis tantsuõpetajana töötades olen kogenud väikeste koolide muret, et rühmatäit lapsi pole võimalik välja panna. Nii jõudsimegi pererühma ideeni, kus oleks neli paari täiskasvanuid ja kaheksa paari kuni 5. klassi lapsi.”

Teise uuendusena saavad täiskasvanute segarühmad ja naisrühmad peole tulles ise otsustada, millisesse konkreetsesse rühmaliiki nad soovivad kuuluda, millise raskusastmega repertuaari valivad.

Uuendusi on veelgi. Kui tavaliselt on laulupeo esimene kontsert üliakadeemiline, siis nüüd kutsutakse rahvast selle lõpuks ka ühislaulmisele.