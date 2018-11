Järgmisel sügisel toimuv esimene Maalehe mess toob maaettevõtjad omavahel kokku

Ekspress Gruppi kuuluv Maaleht on Eesti suurim nädalaleht, juhtiv ajaleht, kelle toodete- ja teenustekorvis on menukad ajakirjad ja lehed (näiteks Maakodu, Targu Talita, Maalehe ristsõnad, Maamajandus, Metsaleht), “Aasta põllumehe” konkurss, loodusretked, maaelu eri tahke hõlmavad raamatusarjad ja palju muud. Maaleht on oma kontseptsioonilt ja edult ainulaadne terves Euroopas.

Eestis on vajadus messi järele, kus maaettevõtjad, maamajandajad ning kõik seonduvad ärid saaksid senisest palju paremini otsekontakte, kiireid vastuseid oma küsimustele ning mis koondaks messi–meedia vahelise ekspertiisi ja sünergia.

“Olen kindel, et Maalehe messist saab maamajandajate kasulik kohtumispaik,” kommenteerib Maalehe peatoimetaja Andres Eilart. “See on koht, mis aitab tegevust edendada, innovatiivseid lahendusi käiku võtta, samuti toob seninägematult ulatusliku väljundi. Maalehe mess on koht, kus ettevõtjad saavad praktilist infot ammutada ja jagada; koht, kus eksperdid tutvustavad uuenduslikke lahendusi eri sektorites. Õdus ja tõhus mess, mis kuulub 100% osalejaile endile.”

Mida näitame? Põhilised valdkonnad Maalehe messil Põllumajandustehnika, metsatehnika, laadurid, tõstukid, loomasöödad, farmiseadmed, tee-ehitus, taime- ja loomakasvatus, sõiduautod, kütusefirmad, liisingufirmad, finantsteenused, kindlustusfirmad, aiamajad, aiatööriistad ja aiatehnika, ehitusmaterjalid, saunad, basseinid, taimed ja istikud, väetised, kalastus, jahindus, mesindus, metsandus, toit, vaba aeg.