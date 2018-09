Järvamaal majja tunginud hundi küttimiseks väljastati eriluba

"Järvamaa hundi puhul sai otsustavaks tema üsna ebatavaline käitumine – tungimine inimese eluruumidesse. Sellistel huntidel on vähenenud inimpelglikkus ning suure tõenäosusega võib ta ka edaspidi koduloomi murdma tulla," selgitas ameti pressiesindaja Sille Ader Õhtulehele.

Järvamaa jahindusklubi esimees Mati Hõbemägi sõnas, et jahimehed on probleemset hunti ringi liikumas näinud, kuid pärast möödunud nädalal toimunut pole susi koduloomi murdnud.

Jahimehed leiavad, et kuigi hundid on läbi aegade kodukoeri süüa armastanud, on huntide inimpelgus märgatavalt vähenenud, vahendab ERR.

"Suurkiskjate ebanormaalse käitumise põhjuseks on kolm asja: haigus, nälg ja vähene küttimine. Siis kaob ära inimpelgus. Kui uskuda ametnike andmeid, siis meil marutaudi ei ole, kui uskuda ulukiuurijaid, siis nälga metsas ka ei ole, siis järelikult jääb ainult üks võimalus - küttimissurve on liiga väike, et hundil kaob inimepelgus," sõnas Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.