Joel Ostrat avalikustas, kust saab head eesti toitu

Tartu Lõunakeskuses täna toimuval Lõuna-Eesti toidukonverentsil rääkis kokk ja restoraniärimees Joel Ostrat, et kõige lihtsam on head kohalikku toitu otsima minna Lõunakeskuse taluturule.

"Kuna kõik ei saa taluturule minna, siis soovitan jälgida taimetoitlasi ja veganinimesi," ütles ta lisades, et ta ise ei ole vegan. "Nad teevad päris tugevat tööd, et leida üles kohalik tooraine, nii et neid tasub järgida ja jälgida nende blogisid ning veebilehti."

Kokku 12 toiduvalmistamisega seotud ettevõtet omav mees tunnistas, et tema esimese kohviku, Tartus Raekoja platsil asuva Truffe järgi hakati teda kutsuma Truffe Joeliks. "Poolteist aastat tagasi tegin omanimelise brändi, et inimesed ei peaks mind enam Truffe Joeliks kutsuma," rääkis Joel Ostrat. Selle brändi all toodetud toidud on valmistatud valdavalt kohalikust toorainest. Tõsi, kõik Eestis ei kasva ja seetõttu tuleb osaliselt kasutada ka importtoorainet.

"Mina isiklikult arvan, et tulevik on sellele üles ehitatud, et mida lähemalt saad oma tooraine, seda parem on," võttis ta teema kokku.