Jõhvi kohtumaja kimbutab salapärane lehk

Jõhvi kohtumajas levib juba teist nädalat salapärane gaasisarnane lehk, mis mõjub inimeste tervisele ning mille tõttu on majas tehtud töötajate ümberpaigutusi.

Kui kohtumaja töötajad teisipäeval, 7. märtsil tööle tulid, tundsid nad enne tööaja algust, et majas levib ebameeldiv gaasilõhn, kirjutab Põhjarannik.

Viru maakohus teavitas sellest kohe päästeametit, Riigi Kinnisvara ASi ja kohtuhoone haldusfirmat. Maakohtu ametnikke teavitati gaasihaisust majas, jäeti ära istungid ning enamikul töötajail ja kohtusse tulnud menetlusosalistel paluti majast lahkuda.

Kuna ruume kontrollinud päästeamet gaasilõhna allikat ei leidnud ega midagi ohtlikku ei tuvastanud ning ainuke soovitus oli ruumide õhutamine, siis järgmisel päeval jätkas kohus tavapärast tööd, teatati Põhjarannikule Viru maakohtust. Kuid kohus pidas siiski vajalikuks tellida 8. märtsil terviseametilt õhutestimine. “Terviseameti kesklabor edastas kohtu palvel õhu-uuringute protokolli terviseameti riskihindamise büroosse, et analüüsida, kas ja millisel määral võib kohtumaja õhukoostis mõju avaldada inimese tervisele,” ütles Viru maakohtu pressiesindaja Kristina Ots.

Gaasilõhna probleem on seda kummalisem, et Viru maakohtus pole gaasiseadmeid ning hoonel puudub igasugune ühendus gaasitrassidega. Kohapeal käis olukorraga tutvumas ka gaasiettevõtte spetsialist, kes samuti välistas võimaluse, et tegu võiks olla näiteks ümberkaudsetest gaasitrassidest mingil moel lekkiva gaasiga.