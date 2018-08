Jõhvi soovib taas valla asemel linna nime kanda

Vallavanem Martin Repinski ütles, et linna staatuse taastamine on koalitsioonileppes kirjas, kuid alguse sai idee sellest, et vallavanema sõnul on Jõhvi elanikud sellise sooviga korduvalt tema poole pöördunud.

“Olen sellisest soovist juba ammu kuulnud ja kui oleme inimestega kohtudes sellest rääkinud, on tagasiside alati olnud positiivne,” ütles Repinski.

Vallavanem nõustus, et tegemist on pigem emotsionaalse otsusega, mis sisuliselt midagi ei muuda. Küsimusele, kui palju Jõhvi linna staatuse taastamine maksma läheb, vastas vallavanem, et esialgsete arvestuste kohaselt umbes 5000-7000 eurot.

