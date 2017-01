Vaivara vallal ja Narva-Jõesuul jäi 5000 elanikust 200 puudu, kuigi kohalikuks hakanu võis võita uhke maasturi.

"Meie probleem on see, et iga liitumine teeb meie võimekuse väiksemaks. See tähendab seda, et kui me tahame veel võimetumad olla, siis tuleb meile veel kedagi külge panna," põhjendab vabariigi ühe jõukama omavalitsuse juht, vallavanem Veikko Luhalaid, miks kahesajale miinuselanikule vaatamata kolmandat kampa võtta ei soovita.

Vallavanema sõnul saab Vaivara hästi hakkama praegugi ning seda ka ametnike koha pealt. Edasi loodab ühinev omavalitsus riigijuhtide kainele mõistusele.

