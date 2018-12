Jõulukuuse ehitamiseks kõlbavad nii munakarbid, WC-paberi rullid kui kanga- ja ajalehejäägid

Võsu lasteaiarühma Pääsupesa lapsed koos õpetajatega otsustasid sellel aastal teha munakarpidest kuuse, sest õuest tuppa toodud puu sureb toas liiga ruttu ära.

„Laste jutu järgi on kuuseke toas õnnetu,” rääkis Võsu Pääsupesa lasteaia õpetaja Aet Kruusimägi. Ta meenutas, et munakarpide kogumisse kaasati alguses lapsevanemad, siis aga laiemaltki Võsu kogukond, et karpe ikka rohkem oleks.

„Kuusk on suuresti laste töö, käis munakarpide värvimine, poisid aitasid karbid lauale tassida ja alumised kihid paika panna. Ka südamekujulised ehted kuusel on laste meisterdatud. Nad nautisid kuuse tegemist ning on tehtud töö üle uhked,” rõõmustas Kruusimägi.

Rakvere Rohuaia lasteaias käib eriliste kuuskede ehitamine juba kolmandat aastat.

„Meie lasteaed on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi käigus renoveeritud energiasäästlikuks näidishooneks. Ja sellises ägedas majas tegutsedes püüame, et ka igapäevane tegevus lähtuks keskkonnahoidlikust mõtteviisist,” selgitas direktor Ene Nool.

Ta meenutas: 2016. aastal tehti lasteaia aatriumi jõulukuuse munakarpidest, eelmisel aastal kasutati ehtimiseks kangajääke ja WC-paberi rulle. Nüüd on “kuuse” kaunistuseks läbiloetud “Virumaa Teatajad”. Selle idee autoriks on õppealajuhataja Margit Pelli.

Kuuskede tegemisel on alati abiks olnud lapsevanemad ja loomulikult lapsed ka. „Kõige aeganõudvam on idee leidmine, valmistamine läheb ligi 200 lapse abiga juba päris kiiresti,” lisas Ene Nool.