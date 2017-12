Sellise mõttega algab kahekümne aasta vanune jõulufilm „Mrs Santa Claus”. Ja see kehtib ka siin ning praegu – iga ägeda jõuluvana taga on oma jõulumemm.

Jõulumemmeks sünnitakse. Võib-olla seda ise ei teatagi, aga saabub õige aeg, ja sinust saab jõulumemm.

„Mulle on see sünniga kaasa antud,” usub jõulumemm Helli, kes osa aastast on Uhtna lasteaednik ja kannab nime Heli Vassar. Aga praegu on ta Helli, ilma igasuguste kahtlusteta.

Jõulumemm Helli elas väikese päkapikuna Soome lahe kaldal Mahu külas koos oma kalurist isa, ema ja vanaemaga. Nende kodus on alati jõule peetud. „Jõulud on mulle südamesse kasvanud,” ütleb Helli.