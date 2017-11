Muudatus puudutab hinnanguliselt kokku 16 000 ettevõtet. Teekasutustasu määr sõltub veoauto ning selle haagise täismassidest, telgede arvust ja veoauto heitgaasiklassist.

Oluline on asjaolu, et kui juba praegu kehtivat raskeveoki maksu arvestatakse registrimassi pealt, siis teemaksu tuleb tasuda sõiduki tehnilisse passi märgitud täismassi kohaselt. Seega pole vahet, kas veok sõidab tühjalt või lubatud täiskoormaga, maanteemaks on sellele ikka ühesugune.

Eestis tegutsev Autoettevõtete Liit peab teekasutustasu rakendamist kiirustatuks ja ebaselgeks meetmeks, mis pitsitab kohalikke ettevõtteid.

Valitsus plaanib teepiletite müümisega teenida järgmisel aastal riigieelarvesse umbes 17 miljonit eurot.