Maikuus avatakse uuenenud Balti Jaama turg, kuhu oodatakse müüma väiksemaid talumeiereisid oma toodetega. Turuhaldajad lubavad teha talunikele suuri soodustusi, peaasi, et nad kohale tuleks.

OÜ Balti jaama Turg juhatuse liige Andres Rjabov selgitas, et juba maikuus avatakse uus Balti jaama turg mitmel korrusel. Seal laiub näiteks liha-ja piimasaal 1000 ruutmeetril. Rjabov kinnitas, et kodumaistele tootjatele tehakse uuel turul kindlasti hinnasoodustust, innustades väiksemaid talumeireisid oma juustude, jogurtite, kohupiimadega kauplema tulema

„Alguses on meile kindlasti tarvis leebemat režiimi, sest korraga ja järsult ei saa me müüki, käivet ja klientuuri üles,“ arutles tuntud mahetoodete valmistaja AS Saidafarmi juhataja Juhan Särgava. Saidafarmi kohupiimad, jogurtid on rahva seas väga hinnatud ja vanal Balti jaama turul kaubeldes oli ka ostjaid kõvasti. Praegu aga ei olnud Saidafarmi juhataja veel päris kindel, kas ja millal ta Balti jaama turule tuleks.

Ta arutles, et avamispäeval on turg korra rahvast täis, aga järgmisel päeval võib olla tühi nagu muuseumis.

„See võtab ikka mitu head kuud, et turg hoo sisse saaks ja need kuud seal niimoodi kuivada ja ise ka kõvasti peale maksta, ma seda ei suuda. Aga kui turujuhtkond tuleb sooduspakkumistega lagedale ja äri käima läheb, siis on täiesti normaalne, et ka meil on turuplatsil oma koht, kus on huvitav müüa,“ ütles Juhan Särgava.

Samas Särgava eriti ei usu, et erinevaid tooteid valmistavad meireid nii väga kipuks koostööd tegema või ühiselt müüma.

„Usk sellesse, et me nüüd ühiselt väikemeiereidega müüma hakkame, on mul suhteliselt tagasihoidlik. Sest kui me ka mitu tootjat kokku saame, siis sortiment jääb ikkagi kasinaks,“ arutles Särgava.

„Minul, Nopril ja veel viiel või seitsmel tootjal seal kõrvuti seista ja hõigata korraga ostjaid ligi – see oleks päris naljakas, kindlasti me peaksime leidma mitme peale ühe müüja,“ ütles Juhan Särgava.

Ta rõhutas: „Kui turule korralik piimatoodete lett teha, siis seal peaks sadakond erinevat toodet olema. Sest kui linnainimene turule tuleb, siis ta otsib just seda erilist turutoodet oma lõhnade ja maitsega, mida kaupluses ei leia. Aga kuidas selleni jõuda, praegu veel ei tea.“

Paar kuud on turu avamiseni veel aega ja Juhan Särgava avaldas lootust, et me saame endale sellise turu, mis sisaldab endas natuke ka tururomantikat ja ka piimatoodete lett on erilistest kaupadest lookas, mida naljalt mujalt kauplustest ei leia.