Juncker lubab Eesti põllumehi aidata, kuid midagi kindlat veel ei ütle

Eile vastas peaministri kahe kuu tagusele pöördumisele saagikoristusprobleemide kohta Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ning kuu algul kirjutas samal teemal maaeluministrile Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Logan.

Juncker ja Logan lubavad probleemiga tegeleda, kuid konkreetsest abist veel ei räägi. Nad juhivad tähelepanu erinevatele riiklikele võimalustele sektori abistamiseks, näiteks läbi erinevate maaelu arengukavade või riigiabi meetmete.

„Riigi vahenditest sektori toetamise otsustame pärast seda, kui oleme saanud Euroopa Komisjonilt lõpliku tagasiside omapoolsetele ettepanekutele,“ ütleb maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „Oleme analoogseid võimalusi analüüsinud ka omalt poolt ja hetkel otsime võimalusi maaelu arengukavasse saagikindlustustoetuse lisamiseks.“

Samuti soovitavad Juncker ja Logan EL solidaarsusfondist toetust küsida. „Solidaarsusfond ei ole ette nähtud põllumeeste toetamiseks, seda saab kasutada suuremate katastroofide puhul riigi poolt kahjude likvideerimise hüvitamiseks,“ kommenteerib Gorban.

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Logan selgitas oma kirjas, et otsib ja analüüsib jätkuvalt võimalusi meie taimekasvatussektorile erakorralise toetuse eraldamiseks. Juncker teatab, et on palunud oma kolleegidel vastavale komisjonisile esitada ja liikmesriikide vahelisele hääletusele panna erakorralise abi osutamise ja rohestamise nõude paindlikkuse võimaldamise.