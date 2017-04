Jürgen Ligi: usupühade seadustamine tekitab juurde uut survet ka kaugemate usundite ja kirikute eelistusel

Jürgen Ligi välisministeeriumis Foto: Tiit Blaat

Paljudes riikides on ülestõusmispühad ka riigipühad, kuid selle pikkus erineb riigiti. Eestis on riigipühaks kuulutatud ülestõusmispühadele eelnev suur reede ja ülestõusmispühade esimene püha. Mitmel pool Euroopas on riigipüha ka ülestõusmispühade teine püha, kuid riigikogus on sellekohased ettepanekud korduvalt tagasi lükatud põhjendusega, et Eestis on kirik ja riik lahus ning Eesti ei ole kristlik riik.