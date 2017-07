Jüri Jaanson jäi Hiiumaa lähedal merehätta

Riigikogu liige ja olümpiasangar Jüri Jaanson kirjutas reedel Facebookis, et “merematkamine on äge ja lahe, meeliköitev ning sõltuvustki tekitav. Vahest juhtub aga hoomamatu ja mootor läheb katki,“ ja tänas Hiiumaa vabatahtlikke merepäästjaid abi eest.

Hiiu Lehele ütles Jaanson, et oli reede hommikul paadiga teel Hiiumaalt Tallinna poole, kui paadimootor seiskus ja enam käima ei läinudki.

Hädaabinumbrile tehtud kõne ja vahetatud sõnumid tõid kohale abi ja paat pukseeriti sadamasse. “Ilm oli väga ilus ja reaalset ohtu tegelikult ei olnud,” täpsustas Jaanson, kinnitades, et riigikogus töötades ei ole ta veespordiga sidet kaotanud.

“Suviti ja ilusa ilmaga olen paadiga pikemaid otsi ette võtnud. Hea oli kogeda, et kui midagi juhtub, on abi ka merel olemas ja tulemas,” rääkis ta.

Kärdla politseijaoskonna juht Aare Allik ütles, et politsei sai teate, et Salinõmme-Saarnaki vahelisel alal on kuuemeetrine paat mootoririkke tõttu merehädas reede hommikul kella 7 paiku.