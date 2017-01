"Arvan, et parvlaevapiletid Eesti kahe suursaare ja mandri vahel peaksid olema kohalikule elanikule riigi poolt doteeritud. Samuti need ettevõtjad, kes annavad saarlastele tööd, vajavad tegutsemisinvesteeringu kindlust," rääkis peaminister Jüri Ratas intervjuus Meie Maale.

Ta lisas, et oluline oleks maksuerisuste kehtestamine siinsetele ettevõtetele. "Praegune koalitsioon on eraldanud 20 miljonit eurot, et teha maksuerisusi teatud ettevõtlusvaldkondadele. Ilmselt saavad need olema energeetika valdkonnas, aga üldse pole välistatud, et miks mitte ka regionaalset aspekti arvesse võttes," sõnas Ratas.

Täispikka intervjuud loe Meie Maast.