Jüri Ratas: töötan iga päev selle nimel, et Jüri Mõisa sõnad tõeks ei saaks

Peaminister Jüri Ratas kinnitab usutluses Maalehele, et Keskerakonna, sotside ja Isamaa valitsus teeb tööd ning võtab vastu otsuseid kuni valimisteni, mitte ei tiksu niisama märtsi alguseni.

Oma osalust valimiskampaanias lubab Ratas hoida tagasihoidlikuna.

"Selge on, et peaministrina sellistes igapäevastes kampaaniaüritustes väga osaleda ei saa. Selle üle ma ka ei kurda. Küll aga olen sellepärast õnnetu, et minu meelest vahetud kohtumised on kõige tõetruumad ja olulisemad. Püüan ikkagi Eestis väga palju ringi sõita ja lähtuda põhimõttest, et olla Stenbocki majas nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik."

Est-Foriga juhtunut peab peaminister aga kõigile õppetunniks.

"Mina usun, et ühel hetkel puidurafineerimistehas Eestisse tuleb," on Ratas veendunud ning pakub, et üks võti kogukonna kaasamiseks võiks olla rahvaaktsiate kasutuselevõtmine.