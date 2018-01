Igaühel meist on võimalus teha kingitus juubelit pidavale Eestile. Teha midagi, mis toob rõõmu ja õnne teistele ning seeläbi ka iseendale. See kingitus võib olla mõni uus algatus või ka mingi muu Eestile pühendatud ettevõtmine. Paljud sõpruskonnad, seltsid ja üksikisikudki on oma kingiidee juba leidnud ning selle juubeliprogrammi kodulehel www.ev100.ee asuvasse kingikotti pistnud.

Maaleht käis koti sisu uurimas ning – ohhoo! – leidis sealt kogunisti üle 800 kingituse. Nagu jõuluvana kott, pakkus seegi hulga põnevat.

Kuigi enamik ideid ja ettevõtmisi on lennukad, siis kauguse ja kõrguse mõttes lennukaim kink on kahtlemata tudengite “Kosmosevabariik 100”.