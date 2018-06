Juunikuul on päris erinevad palged

Juuni energiad toovad meie ellu ka nähtavaid ja tuntavaid muutusi, üha kiirema ümberstruktureerumise ja manifesteerumise – seda sain teada internetis ühelt esoteerika leheküljelt.

Kuigi suvine soojus võib saabuda juba märksa varem, on jaanikuu ikkagi kogu suveperioodile vundamenti ladumas, sest taimeriik on oma sirgumise ja õitemere just juunikuusse sättinud.