Haldusreformi Lääne regiooni piirkondlik komisjon kinnitas viimasel kokkusaamisel mitmed Raplamaa ühinemised. Juuru valla suhtes võtsid nii komisjon kui eksperdid kindla seisukoha.

Eelmisel kolmapäeval toimunud haldusreformi Lääne regiooni piirkondliku komisjoni koosolekul kinnitati komisjoni liikme ning Rapla maavanema Tõnis Blangi sõnul terve rida ühinemisi Lääne regioonis. Nende hulgas Raplamaa vabatahtlikud liitumised nagu Kehtna ja Järvakandi, Märjamaa ja Vigala ning Rapla, Kaiu ja Raikküla. Viimase puhul jääb lõplik otsus küll viibima, kuni on selge, mis saab Juuru vallaga.

Blank ütles, et Juuru suhtes oli haldusreformi komisjon ja eksperdid arvamusel, et vald tuleb sundkorras liita Rapla grupiga, sest Kohilaga ühinemise soovid ja toimingud on hilinenud. Samas märgiti, et Järlepa ja Härgla kandil on rohkem tõmmet Kohila suunas. Blank ütles, et külade viisi liitumine on võimalik, kui Juuru volikogu teeb sellekohase otsuse. Aega on selleks 15. maini. „Selle alusel võtab valitsus vastu määruse valla piiride muutmise kohta. Kui nende otsustega jõutakse ühe­le poole enne juulit, võidakse Rapla grupiga sundliita vaid Juuru valla lõunapoolsem osa,“ ütles Blank.

