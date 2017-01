"Juustueksport Jaapanisse kogub tuure," rõõmustab endine väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling.

"Sain täna oma Jaapani koostööpartneritelt rõõmsa teate, et nad on sõlminud E-Piimaga käesoleva aasta esimeseks pooleks lepingu 500 tonni juustu ekspordiks Jaapanisse. See ei ole enam mingi pisike juustu kogus," kirjutas Sulling oma Facebookis ja lisas, et koostöö Jaapani partneritega, et tellimusi suurendada käib taustal edasi.

"Tahan siinkohal väga tunnustada E-Piima kollektiivi ja selle juhti Jaanus Murakat, kes on visalt tööd teinud ja kõvasti vaeva näinud, et üliranged Jaapani kvaliteedinormid täita. See ei ole olnud lihtne, aga E-Piim on tõestanud, et see on võimalik," sõnas Sulling.