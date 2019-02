Ka turg võiks teha hinnasoodustusi

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

60 eurot on poes üsna keskmine hind täiesti korraliku kaubamärgiga ülerõivaste eest. Marko Mumm

Kodumaise toidukraami eest turul võib maksta rohkem, kuna see on ilmselt tervislikum. Aga see, et tööstuskaup on turul kallim kui poodides, on pisut harjumatu.