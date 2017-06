Kaali kraatri juurde restorani ei tule

Keskkonnaamet ei andnud kooskõlastust maaomaniku plaanile rajada Kaali meteoriidikraatri lähedale restoran-pruulikoda.

Keskkonnaamet on Pihtla vallale saadetud kirjas seisukohal, et maaomanik Janar Suusteri põllumaale kavandatav pruulikoda koos söögikohaga mõjutab eeldatavalt Kaali maastikukaitseala pärandkultuurmaastikku, kuid kaitseala põhieesmärk on kraatrite ja ümbritseva kaitse, kirjutab Saarte Hääl.

Keskkonnaamet viitab, et lähimad kraatrid jäävad arendaja kavandatud 600 m2 suurusest hoonest ca 20 (kraater 4), 50 (kraater 5) ja 120 (kraater 7) meetri kaugusele, peakraater jääb ca 170 m kaugusele.

Pruulikoja võimaliku mõju osas meteoriidikraatritele konsulteeris keskkonnaamet TA meteoriitikakomisjoniga, kes on seisukohal, et maastikukaitsealale tootmishooneid rajada ei ole võimalik.