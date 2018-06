KAART | Vaata, milliseid tuletorne suvel külastada saab

Juba sel nädalavahetusel täitub paljude sörulaste ja nende külaliste kauaaegne unistus – esimese tuletornina Saaremaal avab 16. juunil külastajatele uksed Sõrve tuletorn.

Sõrve tuletorni näol on tegemist muljetavaldava maamärgiga, mille avamine sai päevakorda võetud juba ligi kümme aastat tagasi. Teoks sai unistus tänu Veeteede Ameti ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) positiivsele rahastamisotsusele viimaks teoks.

„See on nagu ühe suure unistuse täitumine,” ütleb projekti eestvedaja ja MTÜ Sõrve Tuletorn juht Andro Roosileht. „Sõrve tuletorn on tugev maamärk ja sümbol, mille otsast on kauni vaate nautimine kauaoodatud sündmus paljudele. Kaunist Sõrvemaad, merd ja taamal paistvat Lätit saab nüüd igaüks oma silmaga imetleda,” rõõmustab Roosileht ja lisab, „ma olen kindel, et kogemus on seda ronimist väärt.”

Sõrve tuletorn on avatud 16. juunist 15. septembrini iga päev kella 10.00-19.00, piletid (4/3/10) on saadaval kohapeal. Koos tuletornilinnakus asuva Sõrve külastuskeskuse külastamisega sab pileti osta soodsamalt.

Igal aastal külastab maailma lõpuna tuntud paika ehk Saaremaal asuvat Sõrve sääre tippu hinnanguliselt 30-40 000 inimest.

Kokku on Eesti rannikul avatud kaheksa tuletorni. Vaata kaardilt (kliki täpil), kus nad asuvad, millal ja millise hinna eest neid külastada saab.