Käbikuivatist auruvedurini: 9 põnevat näidet tööstuspärandist Põhja-Lätis

Madis Must Toimetaja

Fotod: Santa Andiņa

Tööstuspärand ehk oluliste ülesannete täitmiseks rajatud hooned, mille tähtsus on nüüdseks vähenenud. Liivimaal on selliseid ehitisi palju, osa neist taastatud, teised unustusse vajumas. Allpool on nimekiri erinevatest omapärastest paikadest Läti põhjaosas Vidzemes, mis on tänu turismile või ettevõtlusele uue hingamise saanud.