Kadri Simson: piletita bussisõit on tehtud märksa pikema vaatega kui vaid eelseisvad valimised

Kui Maalehele oli küsimus, mis saab tasuta liinidest edaspidi, siis tasub vaadata juba kinnitatud riigi eelarvestrateegiat. Seal on selgelt näha, et bussiliinide dotatsioon kasvab 2019. aastal 35 miljonilt 42 miljonile. See vaade ja summa on kindel kuni 2022. aastani ja on mõeldud varasema piletitulu kompenseerimiseks ning liinide tihendamiseks. Siinkohal on ääretult tähtis just eelneva lause teine pool – kui soovime ühistransporti arendada, tuleb tegeleda ka liinidega, mitte vaid piletihinnaga.

Samas tundub, et meediale meeldib kinni jääda vaid piletita sõitu. On arusaadav, et ega soodsam pilet või koguni tasuta sõit ei ole ainus tegur, mis paneks inimesi autost bussi kolima. Maapiirkondades saab määravaks ennekõike see, kuivõrd tihti vajalikud bussid käivad, mis ajal nad sõidavad ja oma osa mängib muidugi ka hind. Tänavu oleme liinide tihendamiseks eraldanud 3,3 miljonit eurot ning vajalikud vahendid on olemas ka tuleval aastal. Aasta algusest tööle asunud ühistranspordikeskused saavad aga hakkama graafikute parendamisega.

Viimasel ajal on ajakirjanduses jäänud mulje, et riik tegeleb vaid maakondliku ühistranspordi ja busside doteerimisega. Samas nagu eelnevalt välja tõin, saab suure dotatsiooni osaliseks ka raudtee ja saarte ühendused. Kinnitan, et ka antud valdkondade dotatsioon on jätkuv – inimesed üle kogu Eestimaa peavad ka edaspidi liikuma saama. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarve 2018. aastal on enam kui 800 miljonit eurot. Dotatsioonidele tehtavad kulutused moodustavad eelarvest 11 protsenti ja bussidotatsioonid omakorda 4 protsenti. Tegemist ei ole kosmiliste summadega, kuid eraldatud vahenditega astutav samm ja kasu maapiirkondade inimestele on suur.

Alles hiljuti kirjutas mulle tänulik inimene Lõuna-Eestist, kes väitis, et tema jaoks tähendab tasuta ühistransport igal kuul mitmekümne euro suurust kokkuhoidu. Kõrgepalgalistele võib tunduda see piskuna, kuid mitte kõik ei mõtle nii. Kinnitan, et piletita maakondlik bussisõit on tehtud märksa pikema vaatega kui vaid eelseisvad valimised.