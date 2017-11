Kaduvate Soome turistide asemele tuleb sama palju Vene turiste

Kui Soome turistide ja nende ööbimiste arv tänavu esimese kaheksa kuuga vähenes, siis selle mõju turismisektorile leevendas Vene turistide tagasitulek.

Vene turistide arv kasvas 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 20 % ehk 46 000 inimese võrra ja nende veedetud ööde arv 16 %. Tänavu kaheksa kuuga ööbis Eesti majutusettevõtetes 158 018 Vene turisti, kes veetsid seal 330 202 ööd, kirjutab Reisiportaal.

Veedetud ööde arv suurenes seega 45 942 võrra. Kui võrrelda seda Soome turistide ööbimiste vähenemisega (-42 083), siis olid Vene turistid need, kes Eesti majutusasutustele soomlaste kadumisega kaasnenud kahju leevendasid.

Pärast ligi kaheaastast langust on venelaste ööbimiste arv uuesti kasvanud kõigil kuudel alates 2016. aasta septembrist.

Kuna aga vahepealne langus oli nii suur, võtab taastumine kunagisele rekordtasemele veel mitu aastat. Seetõttu oli nende ööbimiste arv 2017. aasta esimese kaheksa kuu kokkuvõttes 31 % väiksem kui 2013. aasta samal perioodil (enne languse algust).

Vene turistide ööbimisi lisandus peaaegu kõigis maakondades. Arvuliselt kõige rohkem lisandus nende ööbimisi nende kahes populaarseimas sihtkohas Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Ida-Virumaa majutusettevõtted on Vene kriisiga keskmisest paremini toime tulnud. Kui Eestis keskmiselt on Vene turistide ööbimiste arv seni rekordilisest 2013. aasta tasemest veel 31 % väiksem ja Tallinnas isegi 37 % väiksem, siis Ida-Virumaal on nende ööbimisi tänavu vaid 5 % vähem kui 2013. aasta samal perioodil.

Absoluutarvudes suuremat kasvu näitasid ka nende ööbimised Tartu maakonnas (eelkõige Tartus) ning Valgamaal ja Harjumaal. Tartus avaldasid ilmselt mõju uued hotellid ja vaatamisväärsused (nagu teistegi lähiturgude puhul).

Venelased reisivad Euroopas varasemast rohkem

Peaaegu kõigis Euroopa riikides on tänavu Vene turistide ööbimiste arv kasvanud. UNWTO andmetel kasvasid Venemaa elanike kulutused välisreisidele I poolaastal 26 %. Mitmes Euroopa riigis kasvasid nende ööbimised koguni üle 30 või 40 %.

Samas tuleb siin silmas pidada, et mõnes riigis algas nõudluse taastumine juba 2016. aastal, paljudes aga ongi alles 2017. aasta esimene, mil nende nõudlus pärast mitmeaastast langust kasvama hakkas.

2016. aasta kokkuvõttes kasvas nende ööbimiste arv vaid vähestes Euroopa riikides (sh Eestis, Lätis ja Leedus), samas näiteks kõigis Põhjamaades nende ööbimiste arv 2016. aasta kokkuvõttes jätkuvalt vähenes (näiteks Soomes 11%).

2017. aasta esimese kaheksa kuu kokkuvõttes lisandus nende ööbimisi Eestis 16%, Soomes 18% ja Lätis 13%. Leedus lisandus nende ööbimisi I poolaasta kokkuvõttes 9%.