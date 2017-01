Kaelkirjakud on ühed kõige graatsilisemad loomad kogu maailmas ning nende arvukus väheneb hoogsalt.

Saksamaa väljaanne Frankfurter Allgemeine kirjutab, et loomakaitsjad on mures, sest kaelkirjakute arvukus kahaneb rahvusvahelise looduskaitseliidu andmetel pidevalt.

Viimase 30 aasta jooksul on ülemaailme kaelkirjakute populatsioon langenud 40 protsenti. Peamised põhjused on salaküttimine ja loomade elupaikade kadumised. Ka punases nimekirjas on kaelkirjak varem ohutus kategoorias olnud liikide juurest liikunud ohustatud liikide alla.

Seda eelkõige sellepärast, et aastal 1985 võis maailmas leida ligi 163 000 kaelkirjakut, kuid aastal 2015 oli neid alles vaid ligi 97 000. Kõige rohkem kaelkirjakud elab täna Lõuna- ja Ida-Aafrikas.

"Kaelkirjakuid, veel üht ikoonilist loomaliiki, ähvardab vabas looduses väljasuremine”, kinnitas ka Saksamaa looduskaitseorganisatsioon WWF-i (Maailma Looduskaitse Fond) juhataja Eberhard Brandes. Ta lisas, et hetkel on toimumas suurim ülemaailmne taime- ja loomaliikide väljasuremine peale sauruste ajastut ning selle põhjustajaks on suuresti inimene.